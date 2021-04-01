Başarılarıyla göğüs kabartıyorlar

Buğra Kardan

Ekonomide atılım yapan Türkiye, eğitim alanında da iddialı. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını devamlı arttıran ülke, hem üretime hem ihracata hem kalkınmaya katkı sunan üniversiteleriyle öne çıkıyor.

Devlerle yarışıyorlar

Ekonomiyi atağa kaldıran üniversiteler, Harward ve Oxford gibi dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla yarış halinde. Sabancı İstanbul, Selçuk ile Atatürk dahil ‘en iyi 500’ listelerinde yer alan üniversiteler yerli ve yabancı araştırmacılarca yakından takip ediliyor.

Takdir yağıyor

Dünyada 11 sıralamadan ikisinde ilk 500’e giren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi’ne takdir yağıyor. Listelerden birinde bulunan Sabancı Üniversitesi’ne de. Ülkemiz üniversitelerinden 9’unun ilk 500’de isminin geçmesi memnuniyetle karşılanıyor.

Gıptayla bakılıyor

2020’de dünya genel sıralamalarına ilk 500’ün dışında girmeyi başaran 203 üniversiteye gıptayla bakılıyor. 11 listeye damga vuran İTÜ ve İstanbul Üniversitesi’ne imreniliyor. Adı 8 listede olan Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Sabancı Üniversitesi’nden, 7 listeye giren Selçuk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nden de övgüyle bahsediliyor.

Karnesi iyi

Bu arada URAP (University Ranking by Academic Academic Performance) tarafından yayınlanan raporda Gebze Teknik Üniversitesi’ne (GTÜ) temas ediliyor. Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin ele alındığı raporda GTÜ’nün 11 sıralamanın 7’sinde yer aldığı ve 11 sıralamanın 2’sinde ilk bine girmiş olduğu bildiriliyor.

AR-GE Serası'yla gündemde

GTÜ, Ar-Ge Serası’yla ses getiriyor. Pek çok ilim adımının ilgilendiği sera 2020 Ekim ayında açılmıştı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Ar-Ge Serası bizi gururlandırmaktadır. Burada yenilikçi ve yerli ürünlerle ortaya çıkacak. Ar-Ge Serası’nın yanı sıra sanayi Ar-Ge laboratuvarlarımızla da iddialıyız. Laboratuvarlarımızla tecrübelerimizi bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin hizmetine sunmak, el ele verip dünya çapında rekabet edebilir ürünler ortaya çıkarmak en büyük hedefimizdir” demişti.

Yayın ve atıf sayıları arttırılmalı

Akademisyenler tarafından yayın ve atıf sayılarının her sene arttığı belirtiliyor. Yayın ve atıf sayılarında sınırlı değil, güçlü artışlar görülmesi gerektiği vurgulanıyor. İlaveten “Araştırma üniversitelerimiz sabırla, yayın sayılarını ve kalitelerini yukarı çekecek adımlar atmalı. Yeni alanlar açmalı, yerli ve yabancı hocaları bünyelerine dahil etmeliler” ifadeleri kullanılıyor.