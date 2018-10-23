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Başarı ve dönüşüm hikâyeleri bu zirvede

25 Ekim 2018’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım devam ediyor.

23 Ekim 2018 Salı 10:52
Başarı ve dönüşüm hikâyeleri bu zirvede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın dijital şehircilikte başarı ve dönüşüm hikâyelerini anlatacağı Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım devam ediyor.

Vizyon ve stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da katılacağı etkinlik, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 25 Ekim 2018’de gerçekleşecek.

Dijital Şehircilik Zirvesi, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci içinde büyük öneme sahip geleceğin şehirleri ile ilgili farkındalığı güçlendirerek, vizyon ve doğru stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:52
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  2. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
  3. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  5. dijital şehircilik
  6. Dijital Şehircilik Zirvesi
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  9. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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