Başarı ve dönüşüm hikâyeleri bu zirvede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın dijital şehircilikte başarı ve dönüşüm hikâyelerini anlatacağı Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım devam ediyor.

Vizyon ve stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da katılacağı etkinlik, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 25 Ekim 2018’de gerçekleşecek.

Dijital Şehircilik Zirvesi, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci içinde büyük öneme sahip geleceğin şehirleri ile ilgili farkındalığı güçlendirerek, vizyon ve doğru stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.