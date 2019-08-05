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Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olympiakos’u geçmesi halinde Play-off’ta Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off’a kalması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucundaki eşleşmeler şöyle:



Şampiyonlar yolu:


Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)


Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)


Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)


APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)



Lig yolu:


Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)


Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
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