Başakşehir'in Göztepe 11'i belli oldu
Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.26 Kasım 2018 Pazartesi 19:14
Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Göztepe, lider Başakşehir'i konuk ediyor.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 20:00
STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir'de anneannesini kaybeden Arda Turan, Göztepe maçının kadrosunda yer almıyor. Emre Belözoğlu ve Adebayor ise yedek kulübesinde maça başlayacak.
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