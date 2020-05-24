Başakşehir'den Ramazan Bayramı mesajı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'' denildi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'' denildi.
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