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Spor

Başakşehir'den Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:10:19 -
Başakşehir'den Ramazan Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'' denildi.

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