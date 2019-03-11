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Başakşehir'den Premier Lig'e dev transfer

İngiltere merkezli futbolcu izleme-öneri sitesi Soccer Souls, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a Başakşehir'in 23 yaşındaki milli yıldızı İrfan Can Kahveci'yi önerdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:41
Başakşehir'den Premier Lig'e dev transfer

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Premier Lig ekiplerinden West Ham'a önerildi.

İrfan Can'dan 'Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri' olarak bahseden İngilizler, yıldız oyuncunun bu sezon şimdiye kadar 4 gol, 5 asistlik katkısını öne çıkardı.

23 yaşındaki oyuncunun, hücumcu orta saha olmasının yanı sıra orta sahanın ortasında ve sol tarafında da oynabilmesine vurgu yapıldı.

Soccer Souls, İrfan Can'ı özellikle genç yaşından dolayı West Ham için mükemmel bir tercih olarak değerlendirirken İngiliz ekibinin orta sahasının hücum yönüne büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:41
  1. Süper Lig
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  3. İrfan Can Kahveci
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  5. West Ham United
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