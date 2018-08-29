Başakşehir'den forvete sürpriz transfer adımı

Montpellier'de bu sezonki kadro planlamasında düşünülmeyen Giovanni Sio için Medipol Başakşehir, Fransız temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.

"ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Geçtiğimiz gün Fransız temsilcisinin başkanı Laurent Nicollin'in ''Gio, Montpellier'de kalırsa oynamayacağını biliyor. Biz de bir çözüm üretmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandığı 29 yaşındaki golcü oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Golcü oyuncu ile Medipol Başakşehir'in yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de ilgileniyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Giovanni Sio, geçtiğimiz sezon Montpellier formasıyla ligde 33 maçta 10 gole imza atmıştı. (Sporx)