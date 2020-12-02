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Aktüel Başakşehir'de zincirleme trafik kazası
Aktüel

Başakşehir'de zincirleme trafik kazası

Hafriyat kamyonu, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:55:32 -
Başakşehir'de zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı, 5 araç ile trafik direğinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 61 ADC 134 plakalı hafriyat kamyonu ana yola girerken sürücüsü Ümit O'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 34 D 845 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otobüsü metrelerce sürükleyen hafriyat kamyonu, ışıklarda bekleyen 3 otomobile de hasar verdi.

Sürüklediği halk otobüsünün trafik ışığı direğine çarpması sonucu durabilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Polis olay yerinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçların çekilmesi, kaldırıma devrilen direğin de kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kazanın ardından yoğunluk oluşan üç şeritli yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kazaya karışan otomobilin sürücülerinden Arda Özler, kamyonun sokaktan ana yola "trafiği keser gibi sola yanaşarak" çıktığını, ardından da kazanan meydana geldiğini söyledi.

Özler, "Sola doğru yanaştı ilk önce trafiği keser gibi. Biz ışıklarda durduk, arkadan sesler duydum. Baktım otobüsü önüne almış ittire ittire geliyor. Sonra bize çarptı. Sonra otobüs sağ tarafa girdi, biz de arada kaldık. Otobüs durmaya çalışıyordu, kamyon bize çarptıktan sonra halen gazlıyordu." ifadesini kullandı.

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