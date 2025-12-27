  • İSTANBUL
Yerel

Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde iki katlı bir dükkanda çıkan yangın ve peş peşe yaşanan patlamalar mahalleyi savaş alanına çevirdi. Çatısı çöken binada mahsur kalan 51 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında iki katlı bir kaporta ve yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken içerideki malzemelerin etkisiyle şiddetli patlamalar meydana geldi.

ÇATI ÇÖKTÜ, KAÇAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken acı haber binanın üst katından geldi. Yangın esnasında binanın alt katında bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, üst katta mahsur kalan 51 yaşındaki yabancı uyruklu A.T., çatının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak can verdi.

Yangının boyutu ve yaşanan trajedinin detayları ekiplerce şöyle kaydedildi:

"İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası, çöken çatının altında kalan A.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı vatandaş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi."

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Hayatını kaybeden A.T.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamaların yaşandığı dükkanda yangının çıkış sebebini belirlemek için olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

 

