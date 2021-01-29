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Spor Başakşehir'de Okan Buruk dönemi bitti
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi bitti

Son şampiyon Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile yolların karşılıklı ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:53:00 - 2021-01-29 13:58:38
Başakşehir'de Okan Buruk dönemi bitti

Son şampiyon Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile yolların karşılıklı ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

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Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm Spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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