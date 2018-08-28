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Başakşehir'de neşter vuruldu! Yıldız isimler gidiyor

Şampiyonluk yarışının önemli takımlardan Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou takımdan gönderilecek.

28 Ağustos 2018 Salı 19:09
Başakşehir'de neşter vuruldu! Yıldız isimler gidiyor

Süper Lig'de ilk 3 haftada 6 puan toplayan Medipol Başakşehir'de takımdan ayrılacak 3 futbolcu belli oldu. 

Kadrodaki şişkinlik nedeniyle Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou yeni sezon için düşünülmüyor. Maliyetleri bulunan 3 oyuncuya talipler olduğu belirtildi. Geçen yıl ayağı kırıldığı için uzun süre sahalardan uzak kalan Aurelien Chedjou, Süper Lig'de sadece Fenerbahçe maçında 53 dakika forma giymişti.

EDİN VİSCA TAKIMDA KALIYOR

Geçen sezon sergilediği performansın ardından 'altın karma'ya seçilen Edin Visca'nın yanı sıra kaleci Volkan Babacan ve Clichy'nin de takımda kalacağı öğrenildi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Boşnak futbolcu, geçen yıl 14 gol, 17 asistle oynamış, yeni sezona ise 1 gol, 2 asistle başlamıştı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:09
  1. Volkan Babacan
  2. Mevlüt Erdinç
  3. Başakşehir
  4. Fenerbahçe
  5. Edin Visca
  6. Gökhan İnler

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