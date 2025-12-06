  • İSTANBUL
Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Başakşehir’de dün beton mikseri, iki kamyonet ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Kazada yaralananlardan mikser sürücüsü Semih Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Başakşehir'de dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde dün, beton mikseri, 2 kamyonet ile 2 hafif ticari aracın karıştığı ve 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 5 kişiden biri olan mikser sürücüsü Semih Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

 

- Ne olmuştu?

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabilmişti.

Kazada, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz (40) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Yasin Bayraktar (25), Gamze Bayraktar (26) Hasan Kılıç (60), Turan Arslan (55) ve Semih Kaplan (35) ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

