Başakşehir’de belediye otobüsü yandı
İstanbul Başakşehir’de seyir halinde olan İBB Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalışan doğalgazlı özel halk otobüsü yandı.
Olay, 01.15 sıralarında Başakşehir İkitellli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalışan doğalgazlı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yakıt deposu kısmından yanmaya başladı.
30 dakikada söndürüldü
Alevleri fark eden sürücü otobüsü durdururken bölgede gören yapan gece bekçileri yolu çift taraflı kapatarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Otobüste hasar meydana gelirken olayla ilgili çalışma başlatıldı.