Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya La Liga ekibi talip oldu!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya La Liga ekibiplerinden, Sevilla'nın talip olduğu iddia edildi.11 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan Sevilla kulübünden yetkililerin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2014 yazından bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı.
Sabah
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