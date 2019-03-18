Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''Kayserispor'a çalıştık''

“Son haftalarda çıkış yapan bir takımdı. Kayserispor'a çalıştık. Oyun başından sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. 56 kere rakibin ceza sahasına girdik. Yüzde 72 ile top oynadık. 15 korner attık ve 37 orta yaptık. 34 şutun 24'ü organizasyon ile yapılmış. Beni mutlu eden oyunun sonuna kadar oyun organizasyonuna sahip kalıp oyun gücü gösterisi yaptı takım. Bugünkü oyun gücü beni son derece mutlu etti. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Milli takım haftası başlıyor. Şenol hocaya başarılar diliyorum. 4 oyuncu verdik milli takıma. Bugün kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

''Hakemler üzerinden konuşmuyorum''

Başakşehir'in son dakikalarda kazandığı penaltı hakkında sorulan soruya ise Abdullah Avcı: '''Hakemler üzerinden konuşmuyorum. Her hafta oyun organizasyonu üzerinden konuşuyorum. Oyunun genel içerisinde ne olmuş benim için önemli olan bu. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik ama oyun içerisindeki olaylar beni ilgilendiriyor.'' şeklinde cevap verdi.