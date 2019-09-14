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Başakşehir Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İşte, Başakşehir Sivasspor maçının tüm detayları...

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
Başakşehir Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İşte, Başakşehir Sivasspor maçının tüm detayları...

 Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç skoru: 1-1

Dk. 39 Yatabare
Dk.55 Visca

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topun gelişine Visca'nın sol ayağıyla şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda çeldi.

77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir, Dk. 61 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 88 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:22
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YORUM YAZ

  • İsmail kanmazİsmail kanmaz2 sa önce
    Ekonominin iyi gittiğini söylemek pek gerçekçi değil. Milletin durumu ortada faizler düşüyor dolar düşüyor diye ekonomiyi iyi gösterme çabanızı hiç doğru bulmuyorum. Zaten enflasyondaki düşüş de kağıt üzerinde her şeye zam geldiği halde enflasyon Yüzde 1 in altında çıkıyor.Lütfen daha gerçekçi haber yapın

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