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Başakşehir öncesi Fenerbahçe'de şok gelişme!

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'la geçen Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrısı olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Şilili futbolcunun en az 4 hafta olmayacağı açıklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
Başakşehir öncesi Fenerbahçe'de şok gelişme!

Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Tecrübeli sağ bekin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

Victor Moses de sakatlanmıştı

Fenerbahçe'de Victor Moses, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.

Nijeryalı oyuncunun da üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş, kontrollerinin ardından sahalardan 5 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Mauricio Isla, Victor Moses'tan sonra Fenerbahçe'de sakatlanan ikinci oyuncu oldu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
  1. Fenerbahçe
  2. Mauricio Isla
  3. Victor Moses
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Tolgay Arslan
  6. Hasan Ali Kaldırım

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