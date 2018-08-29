THY - Trabzon
0553 313 94 23

Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattı

Geçen sezon şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez'i 1 yıllığına kiraladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:29
Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattı

Transfer döneminin son günlerine girilirken Medipol Başakşehir, sol bek takviyesi gerçekleştirdi. Turuncu-Lacivertli ekip Mısır Ligi'nde Wadi Degla forması giyen 22 yaşındaki Karim Hafez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Lens formasıyla Lig 2'de tamamlayan Hafez, forma giydiği 23 karşılaşmada 2 gol attı. 

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Karim Hafez'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:29
  1. Başakşehir
  2. İstanbul
  3. Mısır
  4. Karim Hafez

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus donanması Akdeniz'de!
    1. Rus donanması Akdeniz'de!
    2. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de..
    3. Münbiçli küçük yürekler Mehmetçikle..
    4. Sultangazi'de korku dolu anlar!..
    5. Azerbaycan Türkleri Erdoğan'ı bekliyor!
    6. İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
    7. Hollanda'da Müslümanlara terör..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Af konusu..
    9. Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan..
    10. Nigel Hayes Galatasaray'da! 1 senelik..
    11. Cocu'dan istifa açıklaması!
    12. Ankara'da büyük operasyon! Bin 79 kişi..
    13. Kardemir Karabükspor'da yeni dönem!
    14. Sirkede, sütte ve hurmada bereket
    15. ABD'de bekleyen konut satışları..
    16. Kürkcü hakkında 'zorla getirme' kararı
    17. Başkentte dev operasyon! Bin 79 kişi..
    18. Başakşehir'den Adebayor için resmi..
    19. TürkAkım'da deniz hattı tamam! İkinci..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye büyük şok! Zorla..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor