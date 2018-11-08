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Başakşehir kalecisi Mert Günok, Avrupa'da zirveye oynuyor

Süper Lig'de kalesinde sadece 4 gol gören Başakşehir kalecisi Mert Günok, en az gol yiyen kaleci unvanını Manchester Cityli Ederson ile paylaştı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Başakşehir kalecisi Mert Günok, Avrupa'da zirveye oynuyor

Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert Günok, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen kaleci oldu.

Son 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarışında "ben de varım" diyen Medipol Başakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı girdi. 11. haftanın ardından rakiplerinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan kulübün bu başarısında, savunma performansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa ve Gael Clichy'den oluşan Medipol Başakşehir defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki takımlar arasında başı çekti.

Zirvede Manchester City ile beraber

Medipol Başakşehir ile Premeir Lig'i lider götüren Manchester City, yedikleri 4 golle zirveye ortak oldu. Bu iki takımı, 5 golle Liverpool, 6'şar golle Inter ve Atletico Madrid takip etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Volkan Babacan yerine kaleyi emanet ettiği Mert de Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci unvanını, Manchester Cityli Ederson ile paylaştı.

Maç başına 0,36 gol yediler

Kalelerinde maç başına 0,36 gole izin veren Mert ve Ederson'u, 0,45 golle Liverpool'dan Alisson, 0,54'er golle Inter'den Samir Handanovic ve Atletico Madrid'den Jan Oblak izledi.

29 yaşındaki kalecinin, Chelsea'nin 80 milyon euroya transfer ettiği Kepa Arrizabalaga ve Liverpool'un 62,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alisson gibi isimleri geride bırakması dikkati çekti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:47
  1. İngiltere
  2. Chelsea
  3. Manchester City
  4. Başakşehir
  5. İtalya
  6. Abdullah Avcı
  7. Atletico Madrid

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