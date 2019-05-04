Başakşehir kaç puanda? Sivasspor-Başakşehir maç sonucu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta açılış maçında Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. 12 Mayıs’ta kendi sahasında Ankaragücü'yle 19 Mayıs’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Başakşehir son maçını 26 Mayıs’ta kendi sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig Başakşehir Galatasara Beşiktaş Trabzonspor puan durumu ne? Şampiyon kim olacak?

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 6 maçta 5. kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada kritik 2 puan kaybederken şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

63 puanlı lider M.Başakşehir ile bir maçı eksik olan Galatasaray arasındaki puan farkı 3. Başakşehir, 63 puanla liderliğini korurken 6 maçtır kazanamayan Sivasspor, 37 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

Süper Lig Başakşehir, Galatasara, Beşiktaş, Trabzonspor puan durumu

1- Başakşehir (63)

2- Galatasaray (60) (-1)

3- Beşiktaş (59) (-1)

4- Trabzonspor (53) (-1)