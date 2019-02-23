Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi! Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı kötü hava şartları nedeniyle yarın saat 19:00'a ertelendi.

Süper Lig'de 23. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele yoğun kar yağışı altında başladı fakat 7 dakika oynanabildi. Hakem Halis Özkahya, maçı 7. dakikada yoğun yağış sonrası yeterli görüş açısı olmaması nedeniyle müsabakayı durdu. Özkakya daha sonra soyunma odasına girdi. Yağışın devam etmesi nedeniyle maç tatil edilmesine karra verildi.

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