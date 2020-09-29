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Gündem Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu duyurdu! CHP yönetimindeki İBB’nin tamamlamadığı projede sona yaklaşılıyor
Gündem

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu duyurdu! CHP yönetimindeki İBB’nin tamamlamadığı projede sona yaklaşılıyor

AK Parti yönetimindeki Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’nin yapmadığı bir projeyi çok yakında tamamlayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:46:00 -

AK Parti yönetimindeki Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyada ilgi çeken paylaşıma imza attı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir projeyi tamamlayamadı.

Ulaşımda yenilikler ve ucuzluklar yapacağız diyerek halkı kandıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tamamlayamadığı projeye ilişkin sosyal medyada yorum yağdı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ‘“Anlatmaya gerek yok” demek isterdim ama anlatmam lazım! Görüyorsunuz’ ifadeleriyle müjdeyi duyurdu.

Ziya Gökalp Mahallesi’nin konum gösterildiği paylaşımda, TEM Yan Yol bağlantısını sağlayacak proje ilgi çekti.

Yasin Kartoğlu, ‘İBB'nin tamamlamadığı bir projeyi daha biz yapıyoruz. TEM Yan Yol bağlantısını sağlayarak şehir içi ulaşımı rahatlatacak çalışmamızı çok yakında tamamlıyoruz. Mutlu Pazarlar’ ifadelerini kullandı.

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