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Başakşehir beklenen transferi gerçekleştirdi

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, Rus ekibi CSKA Moskova'dan Serdar Taşçı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
Başakşehir beklenen transferi gerçekleştirdi

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir savunmaya önemli bir takviye yaptı.

Turuncu lacivertliler CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz yıllarda adı transferde başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda CSKA Moskova ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

STATTAN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Serdar'ın Başakşehir kulübü ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade edilmiş ve tecrübeli futbolcunun Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki resmi sosyal medyada yer almıştı.

 

YILLIK 2 MİLYON EURODAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve Serdar Taşçı'nın bir kaç gün içinde yıllığı 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle kendisini Başakşehir renklerine bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Fatih
  5. Başakşehir
  6. Fatih Terim

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