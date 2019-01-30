Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un transfer yasağı kalktı

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan genç futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

1. Lig'de 18 maça çıktı

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Eskişehirspor ile çıktığı on sekiz 1. Lig maçında 1 gole imza attı.

Eskişehirspor'da transfer tahtası kaldırıldı

Transfer tahtası kapalı olan Eskişehirspor, gerekli prosedürlerin tamamlanması ve Cemali Sertel transferinden gelen parayla transfer yasağını kaldırmış oldu.