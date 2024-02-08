Başak Demirtaş'ın kararı Fatih Portakal'ı sevindirdi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından, kendi youtube hesabından Demirtaş'ın verdiği kararı yorumlayan gazeteci Fatih Portakal mutluluğunu gizleyemedi.



HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından, kendi youtube hesabından Demirtaş'ın verdiği kararı yorumlayan gazeteci Fatih Portakal mutluluğunu gizleyemedi.

'Başak Demirtaş, DEM'den İstanbul adayı olmuyor' diyen Portakal, "Bir açıklama yaptı. Adaylıktan da çekildi. Bence doğru bir karar verdi. Neden, çünkü kazanamayacaktı. Yüzde 8 alır mı almaz mı bilmem. Yüzde 8’in altında alacağı oy hem DEM’e zarar verirdi hem Demirtaş’ın bundan sonraki siyasi hayatına zarar verirdi" ifadelerini kullandı. Portakal, bu yorumuyla aslında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını istediğini ortaya koydu.