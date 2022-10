Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz'un cezası onandı!

Ataşehir'de kasım ayında ( 9 Kasım 2021 tarihinde) 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken, samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapse mahkum edilen Boz’un cezasına usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığının altını çizdi.

Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz'ın cezasına onama

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Boz'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

"HER TÜRKİYE VATANDAŞININ VİCDANİ ÖDEVİ"

Dava İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkeme'sinde karara bağlandı. Mahkeme, 45 sayfalık titizlikle hazırladığı gerekçeli kararında, vahşetin nasıl gerçekleştiğini ve birçok önemli hususu dile getirdi. Mahkeme, "durmadan ve duraksamadan 29 saniye süre zarfında sürekli kılıcı kullanarak saldırıyı aniden ve arkadan gerçekleştirdiği an, maktulün defaatle karşı koymasına rağmen eylemde devamlılık gösterdi" diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Engel olmaya çalışan mağdur Kaan Ağaca'ya karşı da kılıcıyla tehditte bulunduğunu ifade etti. Mağdur Ağca'nın tesadüfen olay yerinden geçtiğini ve Başak Cengiz'in sesini duyarak yardım maksatlı gittiğini ifade eden mahkeme, "Eylemi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sergilemesi gerektiği ahlaki ve vicdani bir ödev niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

"HER VATANDAŞ, KADIN SOKAKTA YÜRÜYEBİLMELİ"

Mahkeme verilen cezada neden indirime gitmediğini de, "Maktulün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her vatandaş ve bilhassa her kadının sahip olduğu 'sokakta yürümekten' ibaret eyleminin; sanığa karşı elem ve gazap uyandıran ve hukukça kınanabilir bir niteliği de bulunmadığından sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer yok" şeklinde yüreklere su serpen ifadelerle anlattı.

"HUKUKA AYKIRILIK YOK"

Karara taraflar itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yaptı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını dile getirdi. Kurulan hükümde isabetsizlik görülmediğinin de altını çizen Daire, "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulması gerektiği yönündeki itirazı da reddetti. Can Göktuğ Boz'a 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasını onadı.

OLAY

İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın Kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

Başak Cengiz otopsisi nasıldı?

Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.

Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.