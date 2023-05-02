  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi ilgilendiren gelişme, flaş açıklama: İsrailli yolcusu ile dev gemi Marmaris'e yanaştı! O görüntüler

Türkiye'den "A400M" başarısı... Bu bir ilk!

"Kılıçdaroğlu gelirse Öcalan serbest kalacak"

TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!

Avustralya ve Japonya beklenmedik kararı verdi: Savaş uçakları, ilk kez havada yakıt tatbikatına başladılar

Skandal görüntüler! KK ve Ekrem'in Van mitinginde bayrak salladılar

İAltın için İslam Memiş uyardı: Yapmayın dedim! Vedat Bilgin duyurusu geldi, işaret etti: Önce hoşunuza gidecek

Soylu güzel haberi duyurdu! O kalleş etkisiz hale getirildi

‘TCG Anadolu’ 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti

"İstikrarsız fiyat" hamlesi... Et fiyatlarında yeni dönem
Siyaset Baş provokatör Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı!
Siyaset

Baş provokatör Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 21:47:00 -
Baş provokatör Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı!

HDP'lileri sokağa davet ederek Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan, yaptığının bedelini de cezaevinde ödemeyi sürdüren Selahattin Demirtaş, dalga geçer gibi 'provokasyon' uyarısı yaptı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden avukatları aracılığıyla mesaj paylaştı.

"Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor" diyen Demirtaş, "Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın" ifadelerini kullandı.

Üç ayrı paylaşımda bulunan Demirtaş şöyle devam etti:

Karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulursa kime yönelik olduğuna bakmadan o videoları izlemeyin, yaymayın.

Erdoğan'dan Demirtaş tepkisi: Çocuk katili
Erdoğan'dan Demirtaş tepkisi: Çocuk katili

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'dan Demirtaş tepkisi: Çocuk katili

Selahattin Demirtaş'tan iğrenç itiraf! Bu nasıl bir edepsizlik böyle
Selahattin Demirtaş'tan iğrenç itiraf! Bu nasıl bir edepsizlik böyle

Medya

Selahattin Demirtaş'tan iğrenç itiraf! Bu nasıl bir edepsizlik böyle

Selahattin Demirtaş yine zırvaladı! Sen kimi kandırıyorsun be adam
Selahattin Demirtaş yine zırvaladı! Sen kimi kandırıyorsun be adam

Medya

Selahattin Demirtaş yine zırvaladı! Sen kimi kandırıyorsun be adam

CHP, Demirtaş'ı böyle sahiplendi
CHP, Demirtaş'ı böyle sahiplendi

Gündem

CHP, Demirtaş'ı böyle sahiplendi

Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal
Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal

Gündem

Canlı yayında timsah gözyaşları döktü! Cem Uzan’dan skandal

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'

Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23