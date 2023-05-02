Baş provokatör Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden avukatları aracılığıyla mesaj paylaştı.

"Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor" diyen Demirtaş, "Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın" ifadelerini kullandı.

Üç ayrı paylaşımda bulunan Demirtaş şöyle devam etti:

Karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulursa kime yönelik olduğuna bakmadan o videoları izlemeyin, yaymayın.