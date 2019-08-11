Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'

First Lady Melania Trump'ın perşembe günü paylaştığı fotoğraflar eleştirilerin odağı oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump El Paso saldırısının kurbanlarını University Medical Center'da ziyaret etti.

First Lady'nin paylaştığı fotoğraflardan birinde, Donald Trump'ın, annesi ve babasının onu korumak için öldüğü 2 aylık bebek ve amcasıyla verdiği pozda baş parmağını kaldırarak "her şey çok iyi" işareti yapması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CNN'nde gündeme getirilen konu hakkında, "Annesi ve babası katliamda ölmüş 2 aylık öksüz bir bebeğin yanında nasıl o el işareti ile poz verilebilir?" sorusu soruldu. ABD Başkanı'nın tavrı için "Normal bir insanın davranışı değil." ve "Empati yoksunu" değerlendirmesi yapıldı.

Fırst Lady de eleştirilerden nasibini aldı

Donald Trump'ın bir siyasetçi olarak, danışmanları uyarmadığı için hataya düşerek, halkın tüketimine sunmak amacıyla böyle hareketlere başvurabileceği yorumunda bulunan CNN yorumcuları, "Fakat Melania kocasının o pozu verdiği ve kendisinin gülümsediği bir fotoğrafı neden tweet atar?" diyerek Melania Trump'ı da ağır bir şekilde eleştirdi.

Bebek hastaneye Trump için geri getirildi iddiası

CNN'in iddiasına göre, El Paso katliamında öksüz kalan bebek Trump'ın ziyareti öncesi taburcu edilmişti. CNN'e konuşan hastane yetkilileri, "Başkan Trump'ın ziyaretinden önce taburcu edilmiş 2 hasta, Başkan geleceği zaman basın toplantısı hastaneye geri getirildi." ifadelerini kullandı.