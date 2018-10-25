Baş ağrısı ilaçları baş ağrısı yapıyor



Birincil baş ağrıları'nın % 80'inin ‘gerilim tipi’ olduğunu belirtti.

‘‘Bunun da en önemli nedeni strestir. Türkiye'de de maalesef stres ve strese bağlı baş ağrısı çok yaygın’’ dedi.

İKİNCİ SEBEP İLAÇLAR

Baş ağrısı kadınları seviyor. Prof. Dr. Tulunay, stresten sonra ‘Doktorların dahi bilmediği’ ikinci en büyük baş ağrısı nedeninin alınan ilaçlardan kaynaklandığını belirterek, ‘‘Aşırı baş ağrısı için alınan ilacın kendisi baş ağrısı yapar. Panalgin, Vermidon, Minoset, Termalgine, Cafergot (Ergo grubu) gibi ilaçlar günlük baş ağrısı yapar. İlaçlardan kaynaklanan başağrısını tedavi etmek en zorudur’’ dedi.



Bilgisizce ilaç kullanımının ölüme kadar giden çok çeşitli mahzurları bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Tulunay, şu uyarılarda bulundu:

Kendi kendinize ilaç kullanmayın.

Komşunuzun ilacı komşunuzun baş ağrısı içindir.

Doktorun verdiği tedaviyi tam uygulayın.

İlaç tedavisine başlamadan, sizde baş ağrısı'na yol açan



‘Tetikleyici faktörler’den sakının

Bunlar neler: başta alkol, klima, yüksek irtifa, şu günlerde aşırı sıcak, güneş

Baş ağrısı birkaç günden fazla sürerse mutlaka doktora başvurun.

Her baş ağrısı'nda, özellikle nedeni belliyse, doktora gitmeye gerek yok. Ancak baş ağrısı birkaç günden fazla sürerse, ağrıya bulantı-kusma-görme, konuşma ve yürüme bozukluğu varsa derhal doktora başvurun.