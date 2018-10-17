Baş ağrınızın sebebi bu olabilir!

En basit ve kısa süreli etkiler, baş ağrısı, göz yanması, halsizlik ve baş dönmeleri olarak belirtiliyor.



Uzun sürede ortaya çıkan etkiler ise bağışıklık sistemini zayıflatmak, hücrelerarası aktiviteyi, hormon salgısını etkilemek, libido azalmasına yol açmak ve embriyonlarda anormal gelişmelere sebep olmak olarak özetlenebilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hücre yapılarının bozulmasının muhtemel bir sonucunun da kanser olduğunu belirtmekte fayda var.



Bu aletlerden vazgeçemiyor ve doğru kullanmıyorsanız bu suçun bir bölümü de size ait. Türkiye`de standart ve denetim eksiğinin olması da başka bir problem.