Baş ağrınızı dindirebilirsiniz

Herkesin hayatında karşılaştığı baş ağrısı, şiddetine göre o günümüzü olumsuz etkiler. Stres, grip, migren, uykusuzluk ve gerilim gibi birçok nedeni olabilir. Eğer uzun süreli bir baş ağrınız varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneririz. Sizler için araştırdık. Altında hastalık yatmayan baş ağrılarımızı hafifletebilir miyiz? Evet, pratik uygulamalarla baş ağrınızı hafifletebilir hatta yok edebilirsiniz.

Baş ağrılarını hafifletmek için neler yapabiliriz;