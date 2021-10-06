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Kadın - Aile Baş ağrınızı dindirebilirsiniz
Kadın - Aile

Baş ağrınızı dindirebilirsiniz

Herkesin hayatında karşılaştığı baş ağrısı, şiddetine göre o günümüzü olumsuz etkiler.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 11:01:00 -
Baş ağrınızı dindirebilirsiniz

Herkesin hayatında karşılaştığı baş ağrısı, şiddetine göre o günümüzü olumsuz etkiler. Stres, grip, migren, uykusuzluk ve gerilim gibi birçok nedeni olabilir. Eğer uzun süreli bir baş ağrınız varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneririz. Sizler için araştırdık. Altında hastalık yatmayan baş ağrılarımızı hafifletebilir miyiz? Evet, pratik uygulamalarla baş ağrınızı hafifletebilir hatta yok edebilirsiniz.

Baş ağrılarını hafifletmek için neler yapabiliriz;

  • Limonlu su için.
  • Bol su içmeyi ihmal etmeyin.
  • Ilık duş alın.
  • Uyku düzeninize dikkat edin. Uykusuz olabilirsiniz.
  • Germe hareketleri yapın.  (Kas gevşetme hareketleri)
  • Boynunuza birkaç dakika masaj yapın.
  • Buz torbası uygulamak.
  • Bitki çaylarından yararlanabilirsiniz.
  • Biberiye, nane, papatya, zencefil, lavanta gibi yağlarla masaj yapabilirsiniz.
  • Gürültülü ve stresli ortamlardan uzak durun.
  • Açık hava ve güneş alan, temiz kokan yerlerde olmaya dikkat edin.
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