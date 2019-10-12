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Barzani YPG'li teröristlere üzülüyor! 'Operasyonları durdurun'

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam ederken, YPG'li teröristlerin öldürülmesine üzülen IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'den 'Operasyonları durdurun' çağrısı geldi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
Barzani YPG'li teröristlere üzülüyor! 'Operasyonları durdurun'

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

YPG'lilere üzülüyor

Harekata, ABD başta olmak üzere AB ve onların bölgedeki müttefikleri de karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani oldu. Barzani yaptığı açıklamada "Bu savaşın durdurulması lazım. Bölgedeki insanların ölmemesi gerekir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
  1. Mesut Barzani
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Hanif KalkanHanif Kalkan1 sa önce
    Mevlananın deyimi ile kopegin kuyrruguna basinca sesi agzindan gelir ne oldu yoksa adamlarinmi var bir bucuk suriyeli ölurken nerdeydin
  • MrtMrt1 sa önce
    Savas diye bir seyyok zibidi terorist temizligi var
  • MeteMete1 sa önce
    Bu fırsatla işallah senide temizler Şanlı Mehmetçiğimiz.

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