Barzani YPG'li teröristlere üzülüyor! 'Operasyonları durdurun'

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri güvenli bölge kurulacak 30 kilometrelik alandan aşağı püskürtmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

YPG'lilere üzülüyor

Harekata, ABD başta olmak üzere AB ve onların bölgedeki müttefikleri de karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir önceki Başkanı olan Mesut Barzani oldu. Barzani yaptığı açıklamada "Bu savaşın durdurulması lazım. Bölgedeki insanların ölmemesi gerekir." diye konuştu.