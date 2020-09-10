  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da otomobilin işyerine girdiği kazada bir müşteri yaralandı
Aktüel

Bartın'da otomobilin işyerine girdiği kazada bir müşteri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:06:12 -
Bartın'da otomobilin işyerine girdiği kazada bir müşteri yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi, kazada alışveriş için bulunan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.K. (33) idaresindeki 34 TU 3148 plakalı otomobil, kent merkezi Şadırvan Caddesi’nde virajı dönmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kuruyemiş dükkanına girdi.

Kazada, alışveriş için iş yerinde bulunan S.S. (40) yaralandı.

112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan S.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 ..
Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!
Dünya

Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!

Libya'da savaş suçu ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekle suçlanan ve ülkedeki darbeci Halife Hafter ile ittifak yapan Abdurrahim el-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı