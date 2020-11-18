  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor
Aktüel

Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:47:45 -
Bartın'da lisede kurulan laboratuvarda günde 5 ton dezenfektan üretiliyor

BARTIN (AA) - Bartın'da Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan Kimya Teknolojisi Üretim Laboratuvarında sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ile kolonya üretiliyor.

Günlük 5 ton kapasiteyle üretime geçen atölye, okul ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacını karşılayacak.

Okul Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, meslek liselerinin bu süreçte önemli misyon üstlendiğini söyledi.

Okulların salgın sürecinde tedariki zor malzemeleri üreterek, devlete ve millete büyük hizmette bulunduğunu ifade eden Öksüzoğlu, "Biz de Bartın olarak üzerimize düşen görevi yapmak için özellikle kimya teknolojisi alanımızı açtık. Daha sonra da bu alanın altında üretim laboratuvarımızı kurduk. Üretim laboratuvarımızda temizlik, hijyen ve dezenfektasyon ürünleri olmak üzere şu anda 10 çeşit ürünümüzü üretmekteyiz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin Bartın'da bulunan okulları, öğrencileri, kamu kurumlarını kaliteli ürünlerle buluşturmak olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, tesiste salgın sonrasında da yine ihtiyaç olan temizlik ürünlerinin üretim sürecinin devam edeceğini anlattı.

Öksüzoğlu, öğrencilerin de üretim sistemi içerisinde kendilerini yetiştirerek mezuniyet sonrası iş imkanlarını ve tecrübelerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Üretim tesisinde çalışan öğrencilerden Kutay Bacak ise "Okulumuzdaki üretim safhasında biz de yer alıyoruz. Hem üretime katkı sağlıyoruz hem de öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı
Gündem

Koronavirüs 30 saniyede etkisiz hale getirildi! Bilim insanları açıkladı

Cardiff Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları ağız gargarasının koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...
Dünya

Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...

Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, şimdi de Türkiye'yi suçladı. Paşinyan, "Azerbaycan ile savaşa h..
Putin çok net konuştu: Bu intihar olur
Dünya

Putin çok net konuştu: Bu intihar olur

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay