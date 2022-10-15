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Siyaset Bartın'da konuşan Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı
Siyaset

Bartın'da konuşan Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, henüz 3 hafta önce Bartın'daki maden işçilerini ziyaret ettiğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:54:00 -

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedenini bildirdi.

40 can kaybının yaşandığı olayın ilk belirlemelere göre grizu patlamasından kaynaklandığını belirten Dönmez, birçok işçinin patlama anında oluşan yüksek basınç ve sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehit olan madencilerle ilgili daha 3 hafta önce konuştuğunun ifade eden Bakan Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı.

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