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Yerel Bartın’da düğün dönüşü kaza: 3’ü çocuk 21 yaralı
Yerel

Bartın’da düğün dönüşü kaza: 3’ü çocuk 21 yaralı

Yeniakit Publisher
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Bartın’da düğün dönüşü kaza: 3’ü çocuk 21 yaralı

Bartın’da düğünden dönenleri taşıyan minibüs, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araçla çarpıştı. İki araçta yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın-Zonguldak kara yolunun Gecen Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüste düğünden dönenlerin bulunduğu belirtildi.

Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 21 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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