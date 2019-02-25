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Bartın Üniversitesi’nin okçuları Yozgat’tan ödül ile döndü

Bartın Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen “2.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
Bartın Üniversitesi’nin okçuları Yozgat’tan ödül ile döndü

Bartın Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen “2. Geleneksel Türk Okçuluğu” yarışmasından iki birincilik elde etti.


Yozgat Bozok Üniversitesi’nin tarafından ikinci kez düzenlemiş olduğu "Tarih İçin Bir Ok At" temalı Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasına 20 üniversiteden 200 sporcu katıldı. 18 yaş altı bireysel erkekler, 18 yaş altı bireysel kadınlar, engelsizler, minikler, kulüpler ve üniversiteler arası karma, bireysel erkekler ve bireysel kadınlar kategorilerinin yer aldığı yarışmalarda akademik danışmanlığını Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Dr. Öğr. Üyesi Murat Kul’un yaptığı Bartın Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, 224 puan toplayarak 30 Takım içerisinde ilk 10’a girdi.


Ayrıca bireysel kategoride yarışan Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Miraç Makul, Üniversitelerarası bireysel yarışmalarda ve erkekler arası yarışmalarda en yüksek puanı toplayarak iki alanda birinci oldu. Yarışmaların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Yozgat Valisi Çakır ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey tarafından verildi.


Rektör Uzun tebrik etti


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, aldıkları başarılardan dolayı Geleneksel Okçuluk Kulübü üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Rektör Uzun, “Kadim tarihimizde önemli bir yere sahip olan okçuluk günümüzde küllerinden doğarak tekrar gençlerimize tanıtılmaktadır. Düzenlemiş oldukları ‘2. Geleneksel Türk Okçuluğu’ etkinliği ve bu spora vermiş oldukları desteklerden dolayı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkür ediyorum. Ayrıca aldıkları başarı sonuçlar ile göğsümüzü kabartan Üniversitemiz Geleneksel Okçuluk Kulübü öğrencilerine, onları yetiştiren Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü nezdinde kulübümüzün akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kul ve tüm öğretim elemanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:57
  1. doğa

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