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Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Bartın Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Bartın Üniversitesi, toplam 19 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Bartın Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Bartın Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Bartın Üniversitesi, toplam 19 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Bartın Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Bartın Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi sınav tarihi

İlan Yayım Tarihi12 Haziran 2019

Başvuru Başlangıç Tarihi12 Haziran 2019

Son Başvuru Tarihi28 Haziran 2019

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi08 Temmuz 2019

Giriş Sınavı Tarihi12 Temmuz 2019

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi17 Temmuz 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesihttps://w3 .bartin.edu.tr/

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
  1. İstanbul
  2. Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
  3. Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuru tarihi
  4. Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları
  5. Bartın Üniversitesi öğretim üyesi sınav tarihi

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