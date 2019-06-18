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Bartın Üniversitesi Öğrencisi Elif Akyüz, 6. Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Elif Akyüz, 8.

18 Haziran 2019 Salı 15:18
Bartın Üniversitesi Öğrencisi Elif Akyüz, 6. Kez Dünya Şampiyonu Oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Elif Akyüz, 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak, 6. Dünya şampiyonluğunu elde etti.


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Elif Akyüz, Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen 8. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak, dünya şampiyonu oldu.


Müsabakalarda teknik ve performans üstünlüğünü ortaya koyarak büyük bir başarı daha elde eden Elif Akyüz, böylece 6. dünya şampiyonluğuna ulaşmış oldu.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 6. dünya şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Elif Akyüz’ü tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin değerli öğrencilerinden biri olan milli sporcumuz Elif Akyüz, başarılara doymuyor. 6. kez dünya şampiyonluğunu elde eden sporcumuz bir kez daha üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, göğsümüzü kabartmıştır. Azmi ve çalışkanlığıyla durmadan çalışan Elif Akyüz, başarılarıyla adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Bu düşüncelerle, aldığı başarılardan dolayı Elif Akyüz’ü bir kez daha tebrik ederken, üniversite olarak spora verdiğimiz desteğin hedefine ulaştığını görmekten dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:18
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