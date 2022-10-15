Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma akşamı 18.15 sularında bir maden ocağında patlama meydana geldi. Yaşanan kazada sebebiyle can kayıpları oldu. Peki, Bartın’da kaç kişi yaşamını yitirdi?

Bartın kaç kişi vefat etti kaç kişi yaralandı? Bartın son durum nedir güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın’da yaşananlara dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altun’un açıklamaları şöyle:

Bartın’da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Kazayla ilgili güncel bilgiler şu şekildedir:

Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11’inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir.

Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir.

Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim.