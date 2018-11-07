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Barselona'da alarm! İstasyonlar kapatıldı

İspanya'nın ikinci büyük şehri olan Barselona'da iki tren hattı bomba şüphesi sebebiyle kapatıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
Barselona'da alarm! İstasyonlar kapatıldı

İspanya'nın Barselona kentinde polis, Sants de Barcelona istasyonundaki iki tren hattının bomba şüphesiyle boşaltıldığını duyurdu. Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği söylendi.

İstasyondaki güvenlik personelinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği şüphesiyle polise haber verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
  1. İspanya
  2. barselona

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