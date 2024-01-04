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Gündem Baroya sert tepki! Hay size hukuk diploması verenin…
Gündem

Baroya sert tepki! Hay size hukuk diploması verenin…

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:36:00 -
Baroya sert tepki! Hay size hukuk diploması verenin…

Filistin'e destek yürüyüşünde Tevhid bayrağı taşıma nedeni ile ırkçı bir tip tarafından saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e bir saldırı da Ankara barosundan gelmiş Kelime-i Tehvid bayrağı taşımasını suç sayarak savcılığa şikayette bulunmuştu. Baronun aldığı bu karar çok tepki aldı. Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Yaşar Baş Baroya sert tepki göstererek “Hay size hukuk diploması verenin…” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Ankara 1 no’lu Barosu, Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşünden dönerken elinde Tevhid bayrağı bulunması nedeniyle ırkçı bir tip tarafından saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e ve Tevhid bayrağının alana sokulmasına müsaade edilen görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Kelime-i Tehvid bayrağı taşıyan bir Müslüman hakkında Ankara 1. No’lu barosunun savcılığa suç duyurusunda bulunması tepkilere neden olmuştu. Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Yaşar Baş Ankara Barosuna çok sert tepkide bulundu.

Av. Yaşar Baş yaptığı açıklamada

“Hay size hukuk fakültesi diploması verenin…. Ben de YÖK Başkanlığını, bu tiplerin hukuk fakültesi mezunu olup olmadığını incelemeye çağırıyorum. Ayrıca mağdura destek kararımız uyarınca Ankara 1 Nolu ve İstanbul 1 Nolu Baro yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız.” diye tepki gösterdi.


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Yorumlar

Gübzeyçe

Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

viçdan

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