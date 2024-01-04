Baroya sert tepki! Hay size hukuk diploması verenin…

Ankara 1 no’lu Barosu, Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde gerçekleşen Filistin'e destek yürüyüşünden dönerken elinde Tevhid bayrağı bulunması nedeniyle ırkçı bir tip tarafından saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e ve Tevhid bayrağının alana sokulmasına müsaade edilen görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Kelime-i Tehvid bayrağı taşıyan bir Müslüman hakkında Ankara 1. No’lu barosunun savcılığa suç duyurusunda bulunması tepkilere neden olmuştu. Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Yaşar Baş Ankara Barosuna çok sert tepkide bulundu.

Av. Yaşar Baş yaptığı açıklamada

“Hay size hukuk fakültesi diploması verenin…. Ben de YÖK Başkanlığını, bu tiplerin hukuk fakültesi mezunu olup olmadığını incelemeye çağırıyorum. Ayrıca mağdura destek kararımız uyarınca Ankara 1 Nolu ve İstanbul 1 Nolu Baro yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız.” diye tepki gösterdi.



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