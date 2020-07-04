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Aktüel

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

Komisyon, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için üçüncü toplantısına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:16:59 -
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin üçüncü toplantısı başladı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin maddeleri üzerinde konuşmalar yapılıyor.

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