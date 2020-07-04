Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
Komisyon, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için üçüncü toplantısına başladı
TBMM (AA) - TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin üçüncü toplantısı başladı.
Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin maddeleri üzerinde konuşmalar yapılıyor.