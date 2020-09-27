Barolar Birliği'ndeki 4 üye avukatlara sahtekar muamelesi yaptı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kurulması planlanan 2 No’lu Baro için Kurucular Kurulu Üyeleri Türkiye Barolar Birliği'ne (TTB) topladıkları imzalar ile başvurularını yapmıştı. 2. Baro için 2 bin avukat yeni baro için imza vermişti.

Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilen dilekçeyi ele alan Barolar Birliği Kurul Üyeleri'nden 7'si 2. baro için yetki belgesi düzenlenemsi yönünde oy kulalnırken, 4 üye "Bu dilekçelerdeki imzalar sahte olabilir" gerekçesiyle avukatlara sahtekarlık iftirasında bulunarak, dilekçenin reddini istedi.

Barolar Birliği Karşı çıkmıştı

Türkiye Barolar Birliği'nin karşı çıktığı ‘çoklu baro’nun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayımlanarak resmiyete kavuştu.

Kanun, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında bir dizi düzenlemeyi esas alıyor.