Barolar Birliği yönetimindeki 4 üye avukatlara sahtekar muamelesi yaptı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kurulması planlanan 2 No’lu Baro için Kurucular Kurulu Üyeleri Türkiye Barolar Birliği'ne (TTB) topladıkları imzalar ile başvurularını yapmıştı. 2. Baro için 2 binden fazla avukat, yeni baro için imza vermişti.

Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edilen dilekçeyi ele alan Barolar Birliği Yönetim Kurulu, talebi inceledi. Yönetim Kurulu üyelerinden 7'si 2. baro için yetki belgesi düzenlenmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye "Bu dilekçelerdeki imzalar sahte olabilir" gerekçesiyle avukatlara sahtekarlık iftirasında bulunarak, yetki belgesinin düzenlenmemesini istediler.

AVUKATLARDAN, AVUKATLARA ONUR KIRICI SUÇLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nin karşı çıktığı ‘çoklu baro’nun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayımlanarak resmiyete kavuştu.

Kanun, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında bir dizi düzenlemeyi esas alıyor.

Çıkarılan kanun gereği İstanbul'da 2 binden fazla avukatın imzalı dilekçesini toplayan İstanbul 2 Nolu Baro Kurucular Kurulu, hafta sonu Ankara'ya gelerek, Türkiye Barolar Birliği'ne yetki belgesi verilme talebi içeren dilekçelerini verdiler.

Ancak Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndaki 4 üyeden, skandal bir itiraz geldi. Yönetim Kurulu üyesi 4 avukat, kendilerine teslim edilen dilekçelerdeki avukat imzalarının sahte olabileceği iftirasında bulunup, kendi meslektaşlarına suç isnadında bulunmuş oldular.. 4 üye, yetki belgesi verilmesi talebinin reddini istediler..

Ancak yönetim kurulu 7 oy ile, yetki belgesinin verilmesini kararlaştırdı..