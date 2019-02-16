Barogücü şampiyonu alkışladı Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluğunu ilan eden Çamlıca Sağlıkspor’u sahaya çıkarken rakibi Kayseri Barogücü futbolcuları alkışlayarak tebrik etti ve Süper Amatör Küme’de başarılar dilediler.

Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluğunu ilan eden Çamlıca Sağlıkspor’u sahaya çıkarken rakibi Kayseri Barogücü futbolcuları alkışlayarak tebrik etti ve Süper Amatör Küme’de başarılar dilediler.

Bugün Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor rakibi Barogücü’nü 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.Maç öncesi sahaya çıkan Çamlıca Sağlıksporlu futbolcuları rakibi Barogücülü oyuncular alkışlayarak dair-play örneği gösterdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.