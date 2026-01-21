  • İSTANBUL
Gündem Barışçıl yürüyüş imiş! İp'in milliyetçileri ve CHP'nin ulusalcıları ne der bu işe?
Gündem

Barışçıl yürüyüş imiş! İp'in milliyetçileri ve CHP'nin ulusalcıları ne der bu işe?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barışçıl yürüyüş imiş! İp'in milliyetçileri ve CHP'nin ulusalcıları ne der bu işe?

Van’da “barışçıl yürüyüş” adı altında sergilenen kalkışma girişimi, devletin kararlı duruşuyla engellenirken; İstanbul 1 Nolu Barosu’nun bu provokasyona arka çıkan açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu. Milletçi geçinen İYİ Partililer ve Ulusalcı takılan CHP’liler sonu bayrak yakmakla biten söz konusu sözde barışçıl yürüyüşlere karşı İstanbul Barosu’nun çağrısına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

“Barışçıl yürüyüş” denilerek kamuoyuna sunulan bir başka sokak provokasyonu daha Van’da sahneye kondu. Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarına destek vermek amacıyla düzenlenen korsan yürüyüş, polis müdahalesiyle dağıtıldı. Aralarında yerine kayyım atanan Abdullah Zeydan ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz’ın da bulunduğu isimler gözaltına alınırken, İstanbul 1 No’lu Barosu’nun bu kalkışmayı "barışçıl toplantı hakkı" olarak nitelendirmesi büyük tepki topladı. Şimdi gözler, bu baro yönetimine sessiz kalan İYİ Partili milliyetçilere ve CHP’nin ulusalcı kanadına çevrildi.

Van Valiliği’nin yasak kararına rağmen sokakları karıştırmak isteyen grup, güvenlik güçlerinin "dağılın" uyarılarını hiçe sayarak arbede çıkardı. Polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek kenti kaosa sürüklemek isteyen terör sempatizanlarına geçit vermedi. Operasyon kapsamında Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Veysi Dilekçi ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz emniyete götürüldü. Ancak asıl skandal, İstanbul Barosu’nun yayımladığı "dayanışma" mesajıyla patlak verdi.

"BARIŞÇIL" DEDİKLERİ YÜRÜYÜŞLERİN SONU BAYRAK YAKMAKLA BİTİYOR!

Kamuoyunda yükselen en sert eleştiri ise yürüyüşün niteliğine dair oldu. Sözde "demokrasi ve barış" sloganlarıyla başlatılan bu tür eylemlerin geçmişte Türk bayrağının yakılması, esnafın dükkanlarının taşlanması ve kamu malına zarar verilmesiyle sonuçlandığına dikkat çekildi. İstanbul 1 No’lu Baro’nun bu karanlık tabloyu görmezden gelerek yaptığı "savunma hakkı" vurgusu, milliyetçi ve ulusalcı çevrelerde "ihanete kılıf uydurma" olarak tepki topladı. 

1


Yorumlar

Millet

Bu bildiriye imza atanları devlet derhal fare deliğine tıkmalı.

Salih

Hainler he koldan çalışıyor Baro tabibler CHP ip PKk PYD sgd HDP aynı yerden emir alan Yahudi siyonist adına çalışan hainler dırler Allah cc topuna lanet eylesin inşallah

