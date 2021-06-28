Barış Yarkadaş, Nesrin Baytok’u nasıl keşfetti?

Yeni Akit/Ankara

Yöneticisi olduğu Gerçek Gündem sitesinin 1 Eylül 2007 tarihli görünümünde, milletvekilliğinde henüz kırkı çıkmamış Nesrin Baytok'un yazısının da bulunduğu dikkat çekiyor.

Eski hesapları raflardan indirecek olan bu durum, Barış Yarkadaş’ın yöneticisi olduğu sitede, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı’ndan düşürülmesinde başrolü oynayan Nesrin Baytok’u yazar olarak kimlerin önerdiği sorusunu akıllara getirdi.

23 Temmuz 2007’de, gizemli bir torpil ile CHP’den Ankara Milletvekili seçilen Baytok’un, yazar olarak siteye katkı sunabileceğini Barış Yarkadaş’a kimin fısıldadığı merak konusu. Barış Yarkadaş, konuyla ilgili açıklama yaparsa tüm kamuoyunun merakı giderilmiş olacak gibi görünüyor.