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Gündem Barış Yarkadaş, Nesrin Baytok’u nasıl keşfetti?
Gündem

Barış Yarkadaş, Nesrin Baytok’u nasıl keşfetti?

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son tweet dizisi, kasetle yerini Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakması sağlanan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kirli ilişkilerini de gündeme getirdi. Ancak Sedat Peker’in son tweetleri, ekranlarda “gerçek dürüst gazeteci” pozuyla ahkâm kesen eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın ilişkilerini de merak konusu haline getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:23:00 - 2021-06-28 20:40:36
Barış Yarkadaş, Nesrin Baytok’u nasıl keşfetti?

Yeni Akit/Ankara

Yöneticisi olduğu Gerçek Gündem sitesinin 1 Eylül 2007 tarihli görünümünde, milletvekilliğinde henüz kırkı çıkmamış Nesrin Baytok'un yazısının da bulunduğu dikkat çekiyor.

Eski hesapları raflardan indirecek olan bu durum, Barış Yarkadaş’ın yöneticisi olduğu sitede, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı’ndan düşürülmesinde başrolü oynayan Nesrin Baytok’u yazar olarak kimlerin önerdiği sorusunu akıllara getirdi.

23 Temmuz 2007’de, gizemli bir torpil ile CHP’den Ankara Milletvekili seçilen Baytok’un, yazar olarak siteye katkı sunabileceğini Barış Yarkadaş’a kimin fısıldadığı merak konusu. Barış Yarkadaş, konuyla ilgili açıklama yaparsa tüm kamuoyunun merakı giderilmiş olacak gibi görünüyor.

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Yorumlar

bu sozde gazeteci, KK nin soroscu vaifta 183 no.lu uye oldugunu yazdi. sonra chp mv yapildi. BIR DAHA YAZMADI, UNUTTU....NEDENSE

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