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Gündem

Barış Yarkadaş alay konusu oldu

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın bekçilerle ilgili kullandığı ifadeler alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 02:03:00 -

Halk TV'ye konuk olan CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın bekçilerle ilgili kullandığı ifadeler alay konusu oldu.

Yarkadaş, bekçilerle ilgili, "Hırsızlık azalmış, evet azaldı. Niye azaldı kardeşim? Yüzde 80 oranında düştü. Çünkü herkes evinde, hırsız giremiyor ki eve." şeklinde ilginç sözler sarf etti.

Sosyal medyada alay konusu olan Yarkadaş'ın videosunu paylaşan Yazar Fatih Tezcan, "Virüsten önce hırsız eve rahat girsin diye millet gece çadırda yatıyordu değil mi andaval seni..." ifadeleriyle Yarkadaş'a tepki gösterdi.

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