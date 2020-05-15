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Barış Pınarı’ndaki yetim ailelerine destek

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Telabyad ve Resulayn’da insani yardım faaliyetlerini sürdüren SUDKOM, AFAD organizasyonu ile sivil toplum kuruluşlarından temin edilen insani yardım malzemelerini, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:13:07 -
Barış Pınarı’ndaki yetim ailelerine destek

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Telabyad ve Resulayn’da insani yardım faaliyetlerini sürdüren SUDKOM, AFAD organizasyonu ile sivil toplum kuruluşlarından temin edilen insani yardım malzemelerini, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, bölgede insani yardım faaliyetlerini organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), farklı sivil toplum kuruluşlarından temin edilen insani yardımları, başta yetim aileleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Faaliyetlere malzeme ve personel desteği veren Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, "Hayırsever halkımızın destekleriyle temin edilen insani yardımları buradaki kardeşlerimizle buluşacak, bu mübarek Ramazan ayında inşallah onların sofralarına bereket, gönüllerine sevinç olacak. Ramazan ayı sevinç ve bereket ayıdır. Biz de özellikle Türkiye’deki hayırseverlerin buradaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin sofralarına ulaştırarak, kardeşliğimiz tesis edilsin diye buradayız. Burada kardeşlerimizin hem hüzünlerini hem sevinçlerini paylaşıyoruz" diye konuştu.


Resulayn ilçesine bağlı Bâde, Kerçu, Havran ve Marandiye köylerinin muhtarı olan Muhammed Humeydi Laidu, “Türkiye hükümetine, askerine, halkına ve özellikle Şanlıurfa Valisi’ne çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başımız gözümüz üstünde yeri vardır. Bu Ramazan günü bizlerin yanında olan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın her türlü ihtiyacını karşıladılar. Onlara kalpten selamlarımı iletiyorum, Türkiye’yi seviyoruz” dedi.


Şila, Cüneydi, Hasuri ve Rıhseyva köyleri muhtarı Abdullah İbrahim Hızim de, dört köyde yaşayan halkı tek tek dolaşarak ihtiyaç sahiplerine insani yardımları ulaştırdıklarını belirterek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.


Ramazan ayı nedeniyle bölgede gıda kolisi dağıtımlarına ağırlık veren SUDKOM, yardım dağıtımlarına Resulayn’ın Tel Barga, El Asforea ile Horon köylerinde yüzlerce gıda kolisi, hijyen seti ve ekmek dağıtımı ile devam etti. AFAD organizasyonunda gerçekleştirilen insani yardım dağıtımlarına, bölgede görevli Mehmetçikler ile sivil toplum kuruluşları gönüllüleri de destek verdi.

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